Introdotta nuova funzione per i video nella versione Whatsapp beta

E' appena stata rilasciata la nuova versione beta di Whatsapp, la quale introduce una funzione che gli utenti richiedono da tempo e cioè quella che da la... 06.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-06T23:44+0200

Con la nuova funzione rilasciata nella versione beta di Whatsapp appena uscita, ora gli utenti potranno scegliere la qualità del video da inviare ai propri contatti. Questa opzione risulta al momento disponibile solo per coloro che sono iscritti al programma beta, è ancora da definirsi l'uscita della versione per tutti gli utenti.In questa opzione Whatsapp arriva in ritardo in quanto applicazioni concorrenti alla nota app di messaggistica come Telegram offrono già questa possibilità.Al momento nella versione beta sono tre le opzioni per l'invio di video:

