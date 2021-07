https://it.sputniknews.com/20210706/intervento-papa-gnswein-benedetto-prega-per-francesco-12031520.html

Intervento Papa, Gänswein: "Benedetto prega per Francesco"

Jorge Bergoglio è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma, in seguito ad un intervento in anestesia generale al colon. La degenza durerà una settimana. 06.07.2021, Sputnik Italia

Il Papa emerito Benedetto XVI si unisce alla sofferenza di Francesco. Lo ha comunicato il suo segretario particolare, monsignor Georg Ganswein, prefetto della Casa Pontificia. "Papa Benedetto rivolge un pensiero affettuoso e prega fortemente per papa Francesco’", afferma padre Georg. Il messaggio di vicinanza inviato dal ritiro di Mater Ecclesiae, la residenza del 94enne Joseph Ratzinger, segnala la salda intesa fra i due Papi. Le condizioni del Papa Papa Francesco è in buone condizioni ed è vigile e in respiro spontaneo. Lo ha reso noto lunedì sera il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni nel nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del Pontefice, dopo l’intervento avvenuto nella serata di domenica al policlinico Gemelli di Roma. Secondo fonti ospedaliere citate da Tgcom24, l'84enne Papa argentino ha trascorso serenamente la seconda notte al policlinico. La Santa Sede fa sapere che l'intervento è durato circa 3 ore e ha comportato una emicolectomia sinistra. Per l'operazione si è resa necessaria l'anestesia generale. Il Pontefice dovrà affrontare una degenza di 7 giorni, salvo complicazioni. Per Papa Bergoglio è il primo ricovero al Gemelli di Roma. Prima del ricovero, è apparso in ottima forma e ha annunciato il suo prossimo viaggio in Slovacchia e a Budapest, dove si recherà il 12 settembre per la messa finale del Congresso Eucaristico, a cui parteciperà anche il presidente ungherese Viktor Orban.Al momento non vi è alcuna notizia ufficiale di un possibile incontro fra i due capi di Stato.

