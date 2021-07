https://it.sputniknews.com/20210706/individuato-il-relitto-dellaereo-scomparso-in-kamchatka-12032980.html

Individuato il relitto dell'aereo scomparso in Kamchatka

A bordo del volo Petropavlovsk-Kamchatsky-Palana si trovavano 28 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio. 06.07.2021, Sputnik Italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/12032801_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_bb82767b29c239e148151373e24e1d91.jpg

Il relitto dell'An-26 scomparso in Kamchatka è stato ritrovato da un elicottero a 3,8 chilometri dal villaggio di Palana. Lo comunica l'Agenzia federale per i trasporti aerei della Russia. Non ci sono i superstiti tra le 28 persone a bordo.L'aereo che ha effettuato il volo Petropavlovsk-Kamchatsky-Palana non ha effettuato la comunicazione programmata questa mattina ed è scomparso dai radar durante la fase di atterraggio, a circa nove chilometri dalla destinazione.Stando a quanto riferito dalla sede regionale del ministero delle Emergenze, a bordo del velivolo si trovavano complessivamente 28 persone.Gruppi di soccorritori erano stati inviati dalla base regionale di ricerca e soccorso a Petropavlovsk-Kamchatsky e dal villaggio di Ossor.

