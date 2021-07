https://it.sputniknews.com/20210706/il-centrodestra-unito-per-le-amministrative-bernardo-a-milano-e-maresca-a-napoli-12038715.html

Il centrodestra unito per le amministrative: Bernardo a Milano e Maresca a Napoli

Il centrodestra unito per le amministrative: Bernardo a Milano e Maresca a Napoli

Il via libera alle candidature dopo il vertice tra Tajani, Meloni e Salvini. Domani si chiude anche su Bologna ha annunciato il leader della Lega. 06.07.2021, Sputnik Italia

Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega correranno insieme per le poltrone di sindaco di Milano e Napoli. La decisione è stata presa dopo un vertice tra Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini in cui sono stati decisi i nomi dei candidati: per Milano sarà il direttore della Casa Pediatrica Fatebenefratelli-Sacco, Luca Bernardo, mentre per Napoli è stato scelto l'ex sostituto procuratore alla Procura generale di Napoli, Catello Maresca.Candidature per le amministrative d’autunno che arrivano dopo un lungo travaglio interno al centrodestra, che si è confrontato durante questi mesi per scegliere se correre insieme o con candidati separati. Intanto nelle prossime ore si attende la decisione di Bologna, mentre già nelle scorse settimane era stato scelto il candidato per Roma Enrico Michetti e per Torino Paolo Damilano.La corsa a Palazzo MarinoL’ok a Bernardo è arrivato anche dopo un incontro che il pediatra ha avuto con i vertici di Fdi."Ci ha fatto un'ottima impressione: per noi non ci sono problemi e credo proprio che sarà lui il candidato", aveva detto Ignazio La Russa ieri. E oggi Meloni, che ha annunciato capolista Fdi Vittorio Feltri, ha fatto gli auguri al candidato di Milano e Napoli.Per Milano Salvini è deciso a presentare una "squadra" che affiancherà Bernardo e il ruolo di vice designato dovrebbe andare ad Albertini: ma ci sono ancora dubbi. La poltrona all’ombra del VesuvioSilvio Berlusconi aveva sentito anche stamattina Maresca per confermare l’appoggio di Forza Italia a “Progetto Napoli”, la lista dell’ex magistrato.Poi è arrivato il consenso anche di Lega e Fdi. "Sono contento dell'adesione convinta di tutte le forze politiche del centrodestra al Progetto Napoli che da settimane vado propugnando in giro per una città sempre più sofferente ma con una grande voglia di riscatto dopo oltre 30 anni di governo di sinistra”, ha detto Maresca. In queste ore La Russa ha confermato: "Abbiamo trovato una soluzione che consente a noi di valorizzare il simbolo e a Maresca di salvaguardare il suo civismo. Va bene così".Resta in bilico BolognaSalvini ha poi annunciato che “nelle prossime ore contiamo di chiudere la partita anche a Bologna".

