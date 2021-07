https://it.sputniknews.com/20210706/foa-la-rai-ha-tre-anni-per-rinnovarsi-e-entrare-nel-futuro-12030390.html

Foa: “La Rai ha tre anni per rinnovarsi e entrare nel futuro”

Foa: “La Rai ha tre anni per rinnovarsi e entrare nel futuro”

Il presidente uscente fa un bilancio dei suoi tre anni: critiche al mancato sostegno al settore online e alla mancanza di nuovi talenti sulle reti pubbliche. 06.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-06T11:30+0200

2021-07-06T11:30+0200

2021-07-06T11:30+0200

rai

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/240/39/2403916_0:197:3001:1885_1920x0_80_0_0_012d71eb5409d875530c5b20fa726fff.jpg

Il mandato del presidente della Rai Marcello Foa è in scadenza, a giorni verrà nominato il suo successore e domani Camera e Senato sceglieranno altri quattro consiglieri del Cda.Secondo Foa, dopo “l’aumento degli ascolti durante il periodo Covid” bisogna fare il cambio di passo, perché altrimenti si rischia il declino.Per il presidente della Rai, che parla in una lunga intervista a Repubblica, oltre alla concorrenza di Netflix, di Amazon, di Discovery, Disney Channel, la Rai deve competere anche con i giganti digitali come Apple e Facebook. Il problema, secondo Foa, non è legato soltanto a questa spietata concorrenza e al pubblico “anziano” delle reti della tv pubblica, ma anche a “un ritardo cronico sui siti Internet”.Nessuno ha creduto alla reteSecondo Foa, la questione del potenziamento di internet e del sito della Rai è stata discussa in vari Cda, ma “il fattore Internet non è stato affrontato in maniera costante e nessuno ci ha creduto veramente”. La Rai deve innovarsiPer il presidente uscente, che nega l’immobilismo nei suoi tre anni di mandato, la Rai deve fare un cambio di passo.Cambio che deve avvenire anche nei volti della tv: “Non ce l’ho con Vespa, Venier, Annunziata. Fanno ascolti e meno male per la Rai che ci sono. Ma chiaramente hanno un’età per cui l’azienda dovrebbe aver preparato i nuovi talenti”.

schardif Marionetta parlante , nella Roma dei cesari erano appellati Istrumentum Vocalis 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rai