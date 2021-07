https://it.sputniknews.com/20210706/fdi-recluta-vittorio-feltri-sara-capolista-alle-comunali-di-milano-12029420.html

FdI recluta Vittorio Feltri: sarà capolista alle comunali di Milano

FdI recluta Vittorio Feltri: sarà capolista alle comunali di Milano

L'annuncio di Giorgia Meloni: "Si è iscritto al nostro partito". Da lei e da Berlusconi il sì a Luca Berardo per la corsa a sindaco di Milano. 06.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-06T09:07+0200

2021-07-06T09:07+0200

2021-07-06T09:07+0200

politica italiana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/08/9397191_0:370:2000:1495_1920x0_80_0_0_e27e4ef79a79daa022c1a9e7ff409c6b.jpg

Sarà Vittorio Feltri a guidare la lista di Fratelli d'Italia alle elezioni comunali di Milano. Lo ha annunciato con entusiasmo Giorgia Meloni durante la presentazione milanese del suo libro. Non si tratta di una candidatura simbolica ma di un vero e proprio "reclutamento": il direttore di Libero, infatti, ha preso la tessera del partito. Uno scatto assieme alla leader di FdI, sul palco di Palazzo Reale, sigilla l'impegno politico in quello che è di recente diventato il primo partito d'Italia. "Non mi candido a sindaco"Dopo l'annuncio Feltri minimizza: "non mi sembra una cosa sconvolgente". Spiega che stima Meloni e che se glielo avesse chiesto un altro, non avrebbe accettato. Così come non ha intenzione di candidarsi a sindaco.Mette in chiaro che il suo nuovo corso politico non pregiudicherà in alcun modo il suo incarico di direttore di una testata giornalistica. "Finché non mi cacciano a pedate, io rimango volentieri", afferma. Il rebus del candidato sindacoIl centrodestra sembra convergere sul direttore del dipartimento di Pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli, Luca Bernardo, che ha già incontrato Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Avrebbe incassato il sì di Forza Italia, dopo una telefonata con Silvio Berlusconi. La presidente di FdI ha espresso pubblicamente le sue impressioni "ottime" verso il direttore di pediatria, ma non si sbilancia prima di un confronto con la coalizione. Oggi un vertice fra i leader di centrodestra permetterà di aggiungere altri tasselli al puzzle.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

politica italiana