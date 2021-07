https://it.sputniknews.com/20210706/dusseldorf-attacco-con-coltello-in-aeroporto-si-temono-vittime-12034189.html

Dusseldorf, attacco con coltello in aeroporto provoca un ferito

Dusseldorf, attacco con coltello in aeroporto provoca un ferito

Almeno una persona è rimasta ferita in un attacco con un coltello all'aeroporto internazionale di Dusseldorf, secondo quanto riferito a Sputnik da fonti di... 06.07.2021

La vittima dell'aggressione, come confermato dalle forze dell'ordine, è un clochard, che è stato accoltellato di fronte al terminal delle partenze.Attualmente l'autore del folle gesto, un altro senzatetto, è segnalato ancora in fuga ed è ricercato dalla polizia federale e statale, stando a quanto affermato da un portavoce delle forze dell'ordine.Il ferito è stato portato in ospedale, mentre non è ancora chiaro il movente dell'aggressore.SEGUE

