Ddl Zan, affondo di Letta su Renzi e Salvini

Il PD non ha intenzione di richiedere il voto segreto sul disegno di legge Zan, nonostante tale possibilità sia stata prefigurata dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi.A riferirlo, in diretta alla trasmissione In Onda, su La 7, è il leader dei dem, Enrico Letta, che non ha risparmiato critiche all'ex sindaco di Firenze.Non manca l'affondo nei confronti del 'collega' di governo, il leader della Lega Matteo Salvini, accusato di voler "affossare" la legge sulla omostransfobia."I giochini non sono per far approvare una norma migliorata o una legge emendata, sono per affossarla. Nella Lega hanno detto tutti che non la vogliono, devo fidarmi di chi la vuole affossare? Ognuno si assuma la sua responsabilità", ha concluso Letta.L'appello di Zan ai renzianiNelle scorse ore Alessandro Zan, primo signatario della proposta di legge contro l'omotransfobia ha lanciato un appello ai renziani per rompere l'asse con il centrodestra sulla mediazione e di non cadere nella "trappola di Salvini".Per Zan la proposta di Renzi di tornare al testo del ddl Scalfarotto, stralciando gli artt. 1, 4 e 7, è in contraddizione con il lavoro portato avanti finora.L'iter del Ddl ZanIl testo del Ddl Zan contro l’omotransfobia è stato approvato il 4 novembre del 2020 alla Camera ed è successivamente approdato in commissione Giustizia al Senato dove è in corso un dibattito acceso sui punti ritenuti più critici dagli esponenti di centrodestra, ma anche da parte del centrosinistra, in particolare dal mondo femminista e Italia Viva.Nella discussione era intervenuto con una nota verbale anche il Vaticano che con un gesto diplomatico senza precedenti aveva invocato il rispetto del Concordato da parte delle autorità italiane sulla “libertà garantita alla Chiesa”.

FRANCO Io non ce l'avevo coi gay anzi mi auguravo che il governo avesse trovato una formula per salvaguardare i loro diritti (convivenza, eredità...) ma ovviamente ero e sono assolutamente contrario alle adozioni. Questo DDL Zan però adesso è così mal fatto che spero tanto venga bloccato e sopratutto che non se ne parli più. Abbiamo molissime altre cose da sistemare in questo povero paese altro che le idee ridicole di un PD-M5S che dovrebbe occuparsi di altro. 0

