Crimea, decine di case danneggiate a causa delle inondazioni del fiume

Dozzine di case sono state allagate a causa delle forti piogge e dell'inondazione dei fiumi Belbek e Kokkozka, come si vede nel video di domenica dal distretto... 06.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-06T15:46+0200

Secondo i media, i residenti del villaggio di Kuibyshevo stanno lasciando le loro case, mentre le squadre di soccorso continuano i loro sforzi per ridurre i danni causati dalle forti piogge. Il ministero russo per le situazioni di emergenza ha dichiarato che 40 persone, 5 veicoli e 6 moto d'acqua sono coinvolte nel processo, poiché i servizi di emergenza e le autorità locali stanno lavorando per mantenere la situazione sotto controllo.

