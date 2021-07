https://it.sputniknews.com/20210706/covid-in-italia-terapie-intensive-quasi-vuote-con-solo-il-2-dei-posti-occupati-12034518.html

Covid in Italia, terapie intensive quasi vuote con solo il 2% dei posti occupati

Covid in Italia, terapie intensive quasi vuote con solo il 2% dei posti occupati

Le terapie intensive italiane risultano a luglio essere quasi completamente vuote. Lo rileva l'Agenas nel suo monitoraggio aggiornato al 5 luglio. 06.07.2021, Sputnik Italia

Il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali mostra un tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva del 2% in Italia, tasso che a marzo di questo anno era del 41%.Solo il 2% dei posti di terapia intensiva in Italia è occupato da pazienti Covid. Lo stesso dato è applicabile al tasso di occupazione dei posti letto da parte di persone contagiate dal Sars-Cov-2 nei reparti non di area critica, come Malattie infettive, Medicina interna e Pneumologia.Dettaglio sul tasso di occupazione posti nelle diverse Regioni in terapie intensive e reparti di area medica:Il monitoraggio di Agenas è effettuato elaborando i dati del Ministero della Salute: il numero di pazienti si riferisce alla pubblicazione giornaliera del Dipartimento di Protezione Civile su dati Ministero della Salute ed il numero di posti letto si riferisce alla rilevazione giornaliera (05 Luglio 2021) sempre del Ministero.

