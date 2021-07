https://it.sputniknews.com/20210706/covid-il-parere-dellesperto-i-non-vaccinati-vanno-sistematicamente-discriminati-12032826.html

Covid, il parere dell'esperto: "I non vaccinati vanno sistematicamente discriminati"

La metà della popolazione svizzera non è vaccinata e molti rifiutano la dose, nonostante la minaccia di una nuova ondata in autunno dovuta alla variante Delta... 06.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-06T13:26+0200

I non vaccinati vanno sistematicamente discriminati. Lo ha dichiarato l'economista comportamentale Gerhard Fehr, in un'intervista pubblicata oggi dal Blick. La minaccia della diffusione di nuove varianti, in particolare la Delta, incombe sull'Europa. In Svizzera metà della popolazione non ha avuto il vaccino. Secondo l'esperto, è necessario portare avanti un'operazione persuasiva, mostrando gli effetti avversi della non vaccinazione. Ma se nonostante questo le persone continueranno a rifiutare il vaccino, allora bisognerà impedire ai No Vax di frequentare locali pubblici, andare nei ristoranti o ai concerti, con un metodo di "discriminazione sistemica". Fehr spiega che questo è l'ultimo passo per evitare l'obbligatorietà del vaccino. La campagna di persuasioneFehr è un Behavioral Designer, uno specialista che guida le scelte dei clienti verso la direzione desiderata dalle società a cui offre la sua consulenza. Gli viene dunque chiesto come convincere chi non vuole vaccinarsi a farlo. La campagna di vaccinazione in Svizzera può ambire ad un 60% di immunizzati. Secondo Fehr è importante raggiungere questo livello e a tal fine le autorità sanitarie dovrebbero cambiare metodo, mostrando alle persone cosa può accadere se non si vaccinano. Questo, però, dovrebbe essere condotto senza metodi intimidatori. Questo metodo permetterebbe di convincere un buon 20% di scettici.La discriminazione sistematicaA questo punto Feher stima che resterebbe un 35% di irriducibili. Questo gruppo deve essere sistematicamente discriminato. Discriminare il 25% delle persone non vaccinate, vorrebbe dire togliere tutte le restrizioni per le persone vaccinate. Questa è la ragione chiave per cui, secondo Fehr, questo tipo di discriminazione, non solo verrebbe accettata, ma è inevitabile per ottenere l'80% di vaccinati necessario per l'immunità di gregge.

Igor Yak Che merda che siete. 10

Andrea UNA SOLA DEFINIZIONE POSSIBILE: NAZIFASCISMO 8

