Covid GB, Johnson conferma: dal 19 luglio via le restrizioni

Covid GB, Johnson conferma: dal 19 luglio via le restrizioni

Nonostante continuino ad aumentare i casi di contagio a causa della diffusione della variante Delta, il governo di Londra è deciso ad andare avanti con la sua...

A partire dal prossimo 19 luglio in Inghilterra saranno rimosse le restrizioni anti-Covid.Ad annunciarlo ieri, come da programma, è stato il premier Boris Johnson, che ha illustrato la nuova road map del governoTra i maggiori cambiamenti, la rimozione dell'obbligo di uso delle mascherine e lo stop al distanziamento sociale.Avanti nonostante la variante DeltaNel corso del suo intervento, Boris Johnson ha ammesso che, soprattutto a causa della diffusione della variante Delta, il numero dei contagi potrebbe continuare a salire ma che, a dispetto di ciò, il governo è intenzionato a mantenere la rotta sugli allentamenti:Cosa cambia nel Regno Unito dal 19 luglioA partire da lunedì 19 luglio, saranno diverse le novità introdotte in tema di misure anti-Covid in Inghilterra:I cambiamenti saranno applicati nella sola Inghilterra, mentre saranno i locali governi di Galles, Irlanda del Nord e Scozia a decidere la normativa per i loro territoriIl COVID-19 nel Regno UnitoNelle ultime 24 ore nel Regno Unito si sono registrati 27.334 nuovi casi di coronavirus secondo i ai quali si vanno ad aggiungere 9 vittime per complicanze.Dal 29 giugno al 5 luglio, secondo i dati del Ministero della Salute di Londra, si è registrato un aumento di oltre il 53% dei casi rispetto ai sette giorni precedenti.Prosegue invece la campagna vaccinale, con 45,35 milioni di persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino e 33,73 milioni anche la seconda.

regno unito

inghilterra

