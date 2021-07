https://it.sputniknews.com/20210706/covid-cittadino-cinese-con-sintomi-covid-gia-ricoverato-allospedale-di-seriate-a-gennaio-2020-12036936.html

Covid, cittadino cinese con sintomi Covid già ricoverato all’ospedale di Seriate a gennaio 2020

La notizia, riportata da Fanpage, parla di una cartella clinica consegnata da anonimi all’avvocatessa dei famigliari delle vittime Covid Consuelo Locati su un... 06.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-06T15:57+0200

2021-07-06T15:57+0200

2021-07-06T15:57+0200

coronavirus in italia

italia

Secondo le fonti riportate dal giornale, una cartella clinica consegnata al legale delle vittime Covid conterrebbe la prova della presenza di un cittadino di origini cinesi ricoverato all’ospedale di Seriate a gennaio 2020 con sintomatologia Covid.La cartella clinica è stata depositata in Procura, la quale ha già avviato le indagini per ricostruire lo stato di salute del cittadino e capire se potesse già essere un caso di Covid-19 a gennaio.La stessa cartella mostrerebbe come il cittadino sia stato dimesso il 17 febbraio, 3 giorni prima della scoperta del paziente uno di Codogno. Dal momento della dimissione non ci sono tracce su questo cittadino cinese e non è noto se quest'ultimo sia ancora in vita.

