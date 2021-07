https://it.sputniknews.com/20210706/covid-bassetti-8000-morti-lanno-tributo-fisiologico-al-virus--12037245.html

Covid, Bassetti: "8.000 morti l'anno tributo fisiologico al virus"

Covid, Bassetti: "8.000 morti l'anno tributo fisiologico al virus"

Secondo l'infettivologo del San Martino di Genova si deve imparare la lezione che arriva dal Regno Unito di convivenza con il virus con un rischio ragionato. 06.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-06T20:55+0200

2021-07-06T20:55+0200

2021-07-06T20:55+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/9577917_0:114:1366:882_1920x0_80_0_0_46dcf94ba8336af9c09ad539ea87313c.jpg

Dovremo imparare a convivere con il virus assumendo un rischio ragionato, anche se questo avrà un costo in termini di vite umane di circa 7.000-8.000 morti di Covid-19. Così Matteo Bassetti, primario di infettivologia dell'ospedale San Martino di Genova, ha commentato ad AdnKronos la decisione del primo ministro britannico Boris Johnson di mantenere la data del 19 luglio per le riaperture, nonostante la diffusione della variante Delta. Il Paese sta per raggiungere il 70% di copertura con entrambe le dosi di vaccino. Per il professore è giusta la decisione di Johnson di togliere le restrizioni adesso, in estate, quando le scuole sono ancora chiuse. Dal Regno Unito dobbiamo imparare che c'è "un rischio ragionato e che dovremmo convivere con il coronavirus. - ha precisato - Quindi non avremo numeri impressionati come nelle ondate passate, ma potremmo avere anche in Italia 7-8mila morti l'anno che saranno, purtroppo, un tributo fisiologico alla circolazione del virus".Bassetti osserva inoltre un aumento dei casi, ma con un numero dei decessi e ricoveri è abbastanza stabile, segno che "i vaccini funzionano anche contro la variante Delta". Le riaperture in UK nonostante la variante DeltaNonostante continuino ad aumentare i casi di contagio a causa della diffusione della variante Delta, il governo di Londra è deciso ad andare avanti con la sua road map per il ritorno alla normalità.Boris Johnson ha annunciato che le restrizioni contro il Covid-19 verranno revocate il prossimo 19 luglio. Tra i maggiori cambiamenti, la rimozione dell'obbligo di uso delle mascherine e lo stop al distanziamento sociale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia