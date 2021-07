https://it.sputniknews.com/20210706/capo-intelligence-sudcoreano-al-lavoro-per-possibile-visita-del-papa-in-corea-del-nord-12035686.html

Capo intelligence sudcoreano al lavoro per possibile visita del Papa in Corea del Nord

Il capo dei servizi di intelligence della Corea del Sud Park Jie-won sta lavorando sulla possibile visita di Papa Francesco nella Repubblica Popolare... 06.07.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riportato da Fides, è stato Park Jie-won stesso che ha affermato di aver avuto alcuni contatti, tra cui il Nunzio Apostolico in Corea del Sud, l'Arcivescovo Alfred Xuereb, che per molto tempo è stato segretario personale di Papa Francesco, nonché l'Arcivescovo di Kwangju Kim Hee-jung, che presiede la Conferenza episcopale coreana. Park Jie-won, in precedenza deputato del parlamento nazionale in rappresentanza del collegio elettorale di Mokpo, secondo l'agenzia, "ha svolto un ruolo fondamentale nell'organizzare il primo vertice intercoreano tra i leader sudcoreani e nordcoreani nel giugno 2000". Infatti in quel periodo ricopriva l'incarico di Segretario presidenziale del presidente Kim Dae-jung e si occupava attivamente dei preparativi per l'incontro tra il suo capo e l'ex leader nordcoreano Kim Jong-il. A ottobre 2018 un portavoce dell'amministrazione presidenziale sudcoreana ha riferito che il presidente della Repubblica di Corea Moon Jae-in durante la sua visita in Vaticano ha trasmesso a Papa Francesco l'invito verbale del leader della Corea del Nord Kim Jong-un a visitare Pyongyang. Dopo un colloquio tra il presidente e il Pontefice il 18 ottobre, il Segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, ha confermato la disponibilità di Papa Francesco a visitare la Corea del Nord. Secondo quanto affermato da Parolin, il presidente sudcoreano avrebbe comunicato che "c'è interesse da parte del leader nordcoreano per la visita del Papa a Pyongyang, e il Papa ha espresso la sua disponibilità". Il cardinale ha anche specificato che non è stata discussa la data di una possibile visita, poiché si trattava solo del primissimo contatto sullìargomento.

