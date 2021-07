https://it.sputniknews.com/20210706/brusaferro-la-riapertura-in-inghilterra-bene-per-loro-noi-teniamo-alta-lattenzione-12028814.html

Brusaferro: “La riapertura in Inghilterra? Bene per loro. Noi teniamo alta l’attenzione”

Il presidente dell’Istituto superiore di sanità avverte sui rischi di abbassare la guardia in un momento in cui i contagi non scendono più e punta sul... 06.07.2021, Sputnik Italia

Ieri il premier britannico Boris Johnson ha annunciato la riapertura praticamente totale dell’Inghilterra dal 19 luglio. Una decisione che è stata contestata, soprattutto per la cancellazione dell’obbligo di mascherina anche al chiuso. Per il presidente dell’Iss, infatti, bisogna mantenere alta la guardia anche se ci sono stati degli allentamento: “Da noi l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto è stato allentato, ma anche in una fase di circolazione contenuta del virus come l’attuale resta fondamentale mantenere l’attenzione nelle situazioni a rischio”, dice.Si tratta di quelle situazioni dove non è consentito il distanziamento, per esempio o in assembramenti improvvisi, nella folla.“Non bisogna stancarsi di ricordarlo”, ribadisce al Corriere della Sera, ricordando che le varianti che circolano sono diverse e possono diffondersi con velocità. L’arma è il monitoraggioBrusaferro sottolinea che l’Italia conta in particolare sul “sistema di monitoraggio, che copre tutte le Regioni e garantisce dati attendibili”. In particolare sono cruciali, da una parte il sequenziamento quotidiano su campioni casuali e dall’altro le indagini “flash su un campione rappresentativo della popolazione” che hanno consentito di valutare l’avanzata della variante Delta. I contagi non calano piùBrusaferro parla poi dell’asticella dei casi giornalieri, che resta intorno a nove su 100mila abitanti, senza scendere.Anche se l’auspicio di scendere ancora resta forte. Resterà fondamentale mantenere alta l’attenzione anche se si viaggia all’estero e vaccinare il più possibile per raggiungere una copertura vaccinale “come scudo” a settembre.Gli Europei a LondraIl presidente dell’Iss dedica un commento anche agli Europei di calcio a Wembley: “Non sono preoccupato. Se i protocolli vengono rispettati, anche chi ritorna da Paesi dove la circolazione della variante Delta è sostenuta, come il Regno Unito, può essere intercettato per prevenire la formazione di focolai”.

msan.mr Che Brusaferro possa improvvisarsi nazionalista a confronto con la ben più avanzata civiltà scientifica inglese, mi fa proprio sorridere, se non ridere. Ce la rivedremo, signor Nessuno, e ancora una volta gli italiani dovranno prendere nota che non è ancora finita l'epoca dell'immagine pubblica dei Nessuno, e che noi, e siano tanti, vorremmo invece vedere dei Qualcuno!! 2

