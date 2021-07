https://it.sputniknews.com/20210706/biden-su-attacco-hacker-subito-nel-weekend-minimo-il-danno-al-business-americano-12041086.html

Biden su attacco hacker subito nel weekend: minimo il danno al business americano

Biden su attacco hacker subito nel weekend: minimo il danno al business americano

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che l'attacco hacker compiuto lo scorso weekend ha inflitto un danno minimo al business americano. 06.07.2021, Sputnik Italia

Biden ha promesso di presentare ulteriori dati nei prossimi giorni, rilevando che la capacità degli USA di affrontare un attacco gli desta sensazioni positive. La compagnia Kaseya ha dichiarato di essere stata sottoposta ad un attacco informatico con l'impiego di un virus ransomware, che una volta infetta il dispositivo chiede un riscatto. Secondo quanto riferito da Bloomberg, gli hacker hanno attaccato almeno 20 compagnie, che prestano servizi IT alle piccole e medie attività. Il presunto autore dell'attacco sarebbe stato il gruppo REvil, a cui vengono attribuiti legami con la Russia. Il presidente degli USA Joe Biden ha dichiarato sabato di non essere sicuro che la Russia stia dietro l'ultima offensiva. La Federal Bureau of Investigation (FBI) statunitense ha già avviato un'indagine sull'attacco hacker. L'Occidente ha più volte accusato la Russia di interferenze negli affari interni e di attacchi informatici. Mosca respinge tutte le accuse, affermando che i paesi occidentali non forniscono prove. Inoltre, la Russia ha dichiarato in più occasioni di essere pronta al dialogo sulla sicurezza cibernetica.

