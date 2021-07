https://it.sputniknews.com/20210706/asti-donna-di-91-anni-violentata-per-vendetta-arrestato-19enne-12033887.html

Asti, donna di 91 anni violentata per vendetta: arrestato 19enne

Asti, donna di 91 anni violentata per vendetta: arrestato 19enne

L'anziana signora lo aveva denunciato per un precedente furto. Il giovane, residente in un campo nomadi, torna nella sua abitazione per rapinarla e stuprarla. 06.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-06T15:09+0200

2021-07-06T15:09+0200

2021-07-06T15:09+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/17/9687120_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_ba72d43cb7cf4ff5ad134003a7477897.jpg

La polizia ha arrestato Euro Seferovic, un giovane di 19 anni residente in un campo nomadi, per aver rapinato e stuprato una donna di 91 anni nella sua abitazione di Asti. Gli investigatori ipotizzano che il movente del delitto sia la vendetta. I fatti si sono svolti lo scorso 20 maggio nella zona est di Asti. Il 19enne ha fatto irruzione nella casa sfondando con una grossa ascia la porta finestra e avventandosi sulla donna. Dopo averle strappato di dosso fede e orecchini e raccattato qualche banconota, ha condotto la donna in camera da letto e l'ha violentata. In passato l'uomo era stato denunciato dalla 91enne, per un furto in abitazione. Gli inquirenti ritengono che l'accanimento sulla donna culminato con lo stupro sia una vendetta per la denuncia subita. Il giovane è stato arrestato grazie alla collaborazione della vittima, lucidissima nel fornire indicazioni nel corso delle indagini. Dopo l'arresto è stato condotto nel carcere Le Vallette di Torino, nel reparto dei sex offender. Un episodio simile è avvenuto a Lomezzo, in provincia di Como, dove una novantenne è stata stuprata in casa da un nigeriano senza fissa dimora di 26 anni, introdotto durante la notte nell'abitazione della donna.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia