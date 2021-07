https://it.sputniknews.com/20210706/-ancora-scontro-sul-ddl-zan-la-resa-dei-conti-sara-al-senato-il-13-luglio-12039000.html

È ancora scontro sul ddl Zan. La resa dei conti sarà al Senato il 13 luglio

È ancora scontro sul ddl Zan. La resa dei conti sarà al Senato il 13 luglio

Confermata la calendarizzazione e bocciate le proposte di rinvio di Lega e Forza Italia. No anche alla mediazione di Ostellari (Lega) che voleva cancellare... 06.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-06T19:25+0200

2021-07-06T19:25+0200

2021-07-06T19:25+0200

ddl zan

pd

senato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/12039324_0:103:2994:1787_1920x0_80_0_0_b86a25b1ce55db68a8fa99f7483c9212.jpg

L'Aula del Senato ha confermato la calendarizzazione del ddl Zan, la legge sull'omofobia, che approderà a Palazzo Madama il 13 luglio alle 16,30. L'Aula ha infatti respinto i calendari alternativi proposti da Forza Italia e Lega che volevano rinviare di una settimana, al 20 luglio, l’approdo in Aula. Il segretario del Pd Enrico Letta ha commentato la decisione su Twitter: "Quindi vuol dire che i voti ci sono. Allora, in trasparenza e assumendosi ognuno le sue responsabilità, andiamo avanti e approviamolo".L’ultimo scontro sulla mediazione OstellariOggi pomeriggio, tra i tentativi di trovare un’intesa anche da parte di Italia viva, ha fatto discutere la proposta del relatore lghista Andrea Ostellari che ha chiesto “di eliminare, ovunque ricorrano, le parole identità di genere" nel ddl Zan. Una mossa che è stata condannata dalla senatrice Monica Cirinnà: “Di fronte al tentativo del presidente Ostellari di privare completamente di tutele le persone trans eliminando l'espressione ‘identità di genere’, mi auguro che tutte le forze che hanno votato il ddl Zan alla Camera facciano quadrato attorno al testo. Finalmente la Lega ha gettato la maschera”. Salvini: Pd e M5S accolgano appello PapaIl leader della Lega Matteo Salvini ha smentito che il suo partito voglia affossare la legge. Cos’è il ddl ZanIl ddl Zan, approvato alla Camera il 4 novembre 2020, è un aggiornamento della legge Mancino a cui si riallaccia.La legge contrasta i reati di razzismo e prevede il carcere da uno ai quattro anni per chi istiga alla violenza omofobica, intervenendo sull'articolo 604 bis del codice penale.Nel ddl c’è anche una parte non repressiva che ha principalmente l’obiettivo di diffondere una cultura della tolleranza, con l’istituzione il 17 maggio della "Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

ddl zan, pd, senato