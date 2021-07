https://it.sputniknews.com/20210705/ungheria-ue-prepara-la-lettera-di-infrazione-per-la-legge-su-lgbtq-12022884.html

Ungheria, UE prepara la lettera di infrazione per la legge su Lgbtq

Il premier ungherese nelle scorse settimane aveva negato la disponibilità del proprio governo a fare un passo indietro sulla nuova normativa. 05.07.2021, Sputnik Italia

La Commissione europea è al lavoro su una lettera di messa in mora nei confronti di Budapest sulla recente legge anti-Lgbtq approvata dal governo Orban.Non sarebbero dunque state sufficienti le spiegazioni dell'Ungheria e, a meno di un repentino cambiamento di rotta del premier magiaro, la procedura d'infrazione appare ormai come un'ipotesi più che concreta.La legge ungherese sugli LgbtqGià la scorsa settimana la Commissione Europea aveva minacciato azioni legali contro l'Ungheria per le leggi che limitano l'accesso dei giovani alle informazioni su lesbiche, gay, bisessuali e trasgender (Lgbtq+).In Europa, sono 17 i leader politici che hanno firmato una lettera in difesa dei diritti Lgbtq+, e tra questi anche Draghi, Macron e Merkel. +Da parte sua, il leader ungherese Viktor Orba ha fermamente dichiarato di non aver intenzione di ritirare la legge, che "è già in vigore".

