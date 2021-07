https://it.sputniknews.com/20210705/ufo-luminoso-fotografato-in-cornovaglia--il-web-si-interroga-12021995.html

UFO luminoso fotografato in Cornovaglia – il web si interroga

ufo

mondo

Uno studente di 36 anni della cittadina balneare di Teignmouth, Matthew Evans, ha assistito ad uno spettacolo particolare nei cieli della Cornovaglia la settimana scorsa ed ha voluto fotografare e condividere l’evento.Evans era nel suo appartamento all'ultimo piano di una palazzina quando ha visto delle sfere luminose dalla finestra della cucina.In dieci secondi, i bizzarri oggetti luminosi che sembravano formare un triangolo con tre luci alla base e l'altra sopra, si è rapidamente allontanato per poi scomparire completamente.L’uomo è riuscito tuttavia a scattare una foto dell’avvistamento prima che questi svanisse, per poi condividerla con i media locali.“Suppongo che sia un oggetto volante non identificato", ha detto laconicamente l’uomo al media locale DevonLive.Da quando la foto ha iniziato a circolare online, diversi utenti di Internet hanno proposto le loro teorie, suggerendo che l'"UFO" potrebbe essere semplicemente un aereo, le luci di navigazione di una barca, il riflesso delle luci stradali o un qualsiasi effetto ottico. Naturalmente anche la versione che si sia trattato di una navicella spaziale aliena allontanatasi a velocità di curvatura non appena individuata ha trovato corpo tra le varie ipotesi.

ufo, mondo