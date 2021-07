https://it.sputniknews.com/20210705/principio-attivo-impuro-laifa-ritira-dalle-farmacie-farmaco-per-la-pressione--12027333.html

Principio attivo impuro, l'Aifa ritira dalle farmacie farmaco per la pressione

Due lotti del diffuso farmaco per l'ipertensione Losartan Teva sono stati ritirati dalle farmacie in via precauzionale per tracce di impurezza nel principio... 05.07.2021, Sputnik Italia

farmaci

agenzia italiana del farmaco

italia

In data 2 luglio l'Agenzia italiana del Farmaco ha disposto il ritiro dal commercio del medicinale contro l’ipertensione Losartan Teva specificando marchio e lotti ritirati insieme ai motivi del divieto.Il Losartan della casa farmaceutica TEVA ITALIA S.r.l., utilizzato per la cura dell’ipertensione essenziale in adulti, bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 18 anni, è stato ritirato dalle farmacie in via precauzionale.Il ritiro è stato necessario dopo la comunicazione da parte della casa produttrice di tracce di un'impurezza riscontrata nelle specifiche confezioni del medicinale ed ha riguardato in particolare due lotti:Lo stesso 2 luglio l'Aifa ha disposto anche il ritiro del farmaco Xomolix 2,5 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale da 1 ml della ditta KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. usato per la prevenzione e trattamento di nausea e vomito post-operatori.Nel caso di questo farmaco, ritirato da farmacie e ospedali, i lotti interessati sono stati:

