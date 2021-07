https://it.sputniknews.com/20210705/prezzi-di-petrolio-aumentano-in-attesa-delle-decisioni-di-opec-12022244.html

Prezzi di petrolio aumentano in attesa delle decisioni di OPEC+

Prezzi di petrolio aumentano in attesa delle decisioni di OPEC+

I prezzi mondiali di petrolio dopo un minuscolo calo di stamane hanno recuperato la perdita e sono tornati a crescere mentre si attendono le decisioni di OPEC+... 05.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-05T17:34+0200

2021-07-05T17:34+0200

2021-07-05T17:40+0200

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/815/02/8150200_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a653b766ccd689995d04a9e9daa220be.jpg

Alle 12.08 ore italiane il prezzo dei futures di settembre per la miscela del Mare del Nord del petrolio Brent è aumentato dello 0,34%, arrivando a 76,43 dollari al barile, i futures di agosto per il WTI - dello 0,39%, fino a 75,45 dollari al barile. In mattinata il petrolio di entrambi i marchi ha subito un deprezzamento di circa lo 0,1%.I broker stanno aspettando il terzo round dei negoziati dell'OPEC+ riguardo l'ulteriore sorte dell'accordo sui tagli alla produzione. Le ultime due riunioni del 1-2 luglio si sono concluse senza risultati per via della posizione intransigente degli Emirati Arabi Uniti sulle condizioni dell'estensione dell'accordo fino alla fine del 2022.I media avevano riferito che il Comitato congiunto di monitoraggio ministeriale (JMMC) di OPEC+ aveva suggerito all'alleanza di incrementare la produzione di 400.000 barili al giorno ogni mese nel periodo da agosto a dicembre e prorogare il periodo dell'accordo, che al momento scade a fine del prossimo aprile, fino alla fine del 2022.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia