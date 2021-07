https://it.sputniknews.com/20210705/papa-francesco-operato-al-gemelli-la-santa-sede-ha-reagito-bene-12017030.html

Papa Francesco operato al Gemelli, la Santa Sede: "Ha reagito bene"

Papa Francesco operato al Gemelli, la Santa Sede: "Ha reagito bene"

Il Papa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico con anestesia generale per una stenosi diverticolare del sigma. Dovrà restare in ospedale per 5 giorni.

E' andato bene l'intervento chirurgico in anestesia generale a cui si è sotto posto domenica Papa Francesco. Lo fa sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. L'imminente ricovero al policlinico Gemelli di Roma per un'operazione chirurgica programmata era stato annunciato ieri, poco dopo la preghiera dell'Angelus in Piazza San Pietro. L'intervento si è reso necessario per un problema di stenosi diverticolare sintomatica al colon che affliggeva il Papa. L'intervento si è concluso domenica sera e il pontefice ha "reagito bene", fa sapere il Vaticano. L’anestesia è stata condotta dal Professor Massimo Antonelli, dalla Professoressa Liliana Sollazzi e dai dottori Roberto De Cicco e Maurizio Soave. In sala operatoria erano presenti il Professor Giovanni Battista Doglietto ed il Professor Roberto Bernabei.La degenza durerà almeno 5 giorni, che Francesco trascorrerà al decimo piano del policlinico, nella cosiddetta "stanza dei Papi", dove è stato ricoverato diverse volte Giovanni Paolo II. Per Papa Bergoglio è il primo ricovero al Gemelli di Roma. Prima del ricovero, è apparso in ottima forma e ha annunciato il suo prossimo viaggio in Slovacchia e a Budapest, dove si recherà il 12 settembre per la messa finale del Congresso Eucaristico, a cui parteciperà anche il presidente ungherese Viktor Orban. Al momento non vi è alcuna notizia ufficiale di un possibile incontro fra i due capi di Stato.

