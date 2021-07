https://it.sputniknews.com/20210705/nigeria-banditi-prendono-in-ostaggio-decine-di-studenti-in-una-scuola-12019228.html

Nigeria, banditi prendono in ostaggio decine di studenti in una scuola

Al momento non sono state confermate eventuali vittime dell'assalto dei malviventi. 05.07.2021, Sputnik Italia

Presunti banditi, lunedì mattina, hanno preso d'assalto la Bethel Secondary School, nell'area del governo locale di Maramara Chickun dello stato di Kaduna, in Nigeria. Lo riporta il quotidiano locale Daily Post.E' stato segnalato che i criminali avrebbero preso in ostaggio decine di studenti, la maggior parte dei quali minorenni. Non sono state condivise informazioni in merito ad eventuali vittime già accertate Stando a quanto riportato da un membro del personale di sicurezza della scuola riuscito a mettersi in salvo, l'assalto avrebbe avuto intorno all'una di notte, con i banditi che avrebbero aperto il fuoco all'impazzata.Al momento non sono chiari i motivi che hanno portato i banditi ad agire, né una loro eventuale affiliazione ad un qualche gruppo terroristico.

