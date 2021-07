https://it.sputniknews.com/20210705/messico-4-morti-in-sparatoria-allo-stadio-di-cuernavaca-12027638.html

Messico, 4 morti in sparatoria allo stadio di Cuernavaca

Un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco nel mezzo di una partita di calcio amatoriale ad uno stadio a Cuernavaca, nello stato messicano di Morelos. 05.07.2021, Sputnik Italia

Quattro persone sono state uccise e tre sono rimaste ferite in un attacco avvenuto ieri notte al campo di calcio del complesso sportivo Flores Magon a Cuernavaca, ha riferito il giornale Silla Rota.Secondo le informazioni rese note dai media, uomini armati sono entrati nel campo e hanno iniziato a sparare contro gli spalti. I medici arrivati sul luogo hanno constatato la morte di quattro persone, altre tre sono state trasferite in ospedale.La stampa locale scrive tra l'altro che la zona dove è situato lo stadio è nota per fungere spesso da scena di delitti legati alla criminalità organizzata.A giugno almeno 15 persone sono morte in una sparatoria a mano di un gruppo di uomini armati a Reynosa, nello stato di Tamaulipas.

