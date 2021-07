https://it.sputniknews.com/20210705/maxiblitz-antimafia-nel-palermitano-85-misure-cautelari-12015564.html

Maxiblitz antimafia nel palermitano: 85 misure cautelari

Spicca l'arresto della collaboratrice di giustizia Giusy Vitale, sorella dei boss di Partinico, Leonardo e Vito Vitale. 05.07.2021, Sputnik Italia

I militari dell'Arma dei Carabinieri di Palermo e la Dda hanno dato esecuzione quest'oggi ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, reati in materia di armi, estorsione e corruzione. Gli inquirenti hanno scoperto cinque organizzazioni di trafficanti di droga che operavano tra Palermo, la provincia e Trapani: la necessità di non compromettere i guadagni garantiti dal traffico di stupefacenti su larga scala ha imposto una sorta di "pace" tra i vari gruppi, tutti legati ai clan mafiosi, per la gestione territoriale dei flussi della droga.Dopo l'arresto dei fratelli, la Vitale aveva iniziato la propria collaborazione con le autorità inquirenti e le forze dell'ordine, ma delle ulteriori indagini avrebbero messo in luce che la donna era a capo di un grosso traffico di droga, inseime alla sorella Antonina e al nipote Michele Casarrubia.Ad incastrarla le conversazioni registrate tra la Vitale, il nipote e Consiglio Di Guglielmi, conosciuto come Claudio Casamonica, uno dei leader dell'omonimo clan romano, con cui nel 2018 i due trattarono l'acquisto di un'ingente partita di cocaina.

