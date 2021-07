https://it.sputniknews.com/20210705/lutto-nel-mondo-dello-spettacolo-italiano-morta-raffaella-carra-a-78-anni-12024465.html

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano, morta Raffaella Carrà a 78 anni

L'icona dello spettacolo italiano Raffaella Carrà è morta oggi all'età di 78 anni. A dare il triste annuncio è stato il coreografo italiano Sergio Japino. 05.07.2021, Sputnik Italia

La cantante, ballerina, attrice e signora della tv dal famoso caschetto biondo è deceduta oggi all'età di 78 anni."Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre" ha affermato Sergio Japino, unendosi al dolore di nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti."Si è spenta alle ore 16.20 di oggi, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia. Una forza inarrestabile la sua che l'ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all'ultimo non l'ha mai abbandonata, facendo si che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza" ha aggiunto Japino.La regina della tv aveva da pochi giorni compiuto 78 anni ed aveva lasciato un messaggio su Twitter a tutti coloro che avevano speso alcune parole di augurio.Le reazioni della politicaMolti hanno espresso cordoglio per la morte di Raffaella, tra cui anche i principali esponenti della politica come il leader della Lega Matteo Salvini ed il segretario del Pd Enrico Letta.L'eco della morte di Raffaella Carrà nel mondo dello spettacoloAnche numerosi personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso il loro dolore per la morte dell'artista lasciando un pensiero attraverso i social. Dal mondo della musica a quello della tv e dell'editoria.Raffaella Maria Roberta Pelloni era nata a Bologna il 18 giugno 1943 ed è cresciuta in Romagna. Negli anni 60 ha poi cambiato nome usando lo pseudonimo d’arte Raffaella Carrà con cui è conosciuta a livello internazionale.L'artista, famosa in Italia per le sue doti versatili e per il suo caschetto biondo diventato un simbolo, si è fatta conoscere durante gli anni anche in Spagna ed era stata celebrata a novembre 2020 anche dal Guardian, che l'aveva definita "un'icona culturale che ha rivoluzionato l’intrattenimento italiano e ha insegnato all’Europa la gioia del sesso".

