Lussemburgo, primo ministro Bettel ricoverato in ospedale per Covid-19

Lussemburgo, primo ministro Bettel ricoverato in ospedale per Covid-19

A fine giugno era risultato positivo al nuovo coronavirus, dopo aver partecipato al vertice Ue. A maggio aveva ricevuto entrambe le dosi di vaccino... 05.07.2021, Sputnik Italia

Il primo ministro lussemburghese Xavier Bettel è stato ricoverato domenica in ospedale. Lo riferisce Reuters. A fine il suo ufficio aveva comunicato la sua positività al Covid-19 e lievi sintomi. L'emittente RTL, citando il ministero di Stato lussemburghese, ha assicurato che il ricovero si è reso necessario per motivi precauzionali. Il premier si sottoporrà a nuovi test e resterà sotto osservazione per 24 ore. AIl 24 e il 25 giugno Bettel ha partecipato ad un vertice UE di Bruxelles, assieme al presidente francese Emmanuel Macron, alla cancelliera tedesco Angela Merkel, al premier italiano Mario Draghi e altri leader europei. Subito dopo, il 26 giugno, è arrivata la comunicazione ufficiale della sua positività al Covid-19. Il suo ufficio aveva riferito che il primo ministro manifestava lievi sintomi come mal di testa e febbre, e che sarebbe stato in isolamento per dieci giorni. Un mese e mezzo prima, il 6 maggio, Bettel aveva completato il ciclo vaccinale con AstraZeneca. Nessuno degli altri 26 leader dell'Ue è stato considerato un contatto stretto del premier, ha precisato una portavoce.

