Intervento Papa Francesco: "Sua Santità è vigile e in respiro spontaneo. Ora 7 giorni di degenza"

Intervento Papa Francesco: "Sua Santità è vigile e in respiro spontaneo. Ora 7 giorni di degenza"

05.07.2021

2021-07-05T13:01+0200

2021-07-05T13:01+0200

2021-07-05T13:02+0200

mondo

Filtrano nuovi dettagli sulle condizioni del Papa, operato nella giornata di ieri presso il Gemelli di Roma per risolvere una stenosi diverticolare del sigma.Stando a quanto riportato dai medici, citati da La Repubblica coordinati dal geriatra del Pontefice, Roberto Bernabei, Francesco ha superato bene le prime ore dopo "l'intervento programmato".L'intervento è stato "lungo" e ha avuto una durata di circa 3 ore, concludendosi tra le 22.30 e le 23.00, con il Papa che ora dovrà affrontare un periodo di degenza di una settimana:Per Papa Bergoglio è il primo ricovero al Gemelli di Roma. Prima del ricovero, è apparso in ottima forma e ha annunciato il suo prossimo viaggio in Slovacchia e a Budapest, dove si recherà il 12 settembre per la messa finale del Congresso Eucaristico, a cui parteciperà anche il presidente ungherese Viktor Orban. Al momento non vi è alcuna notizia ufficiale di un possibile incontro fra i due capi di Stato.

