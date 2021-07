https://it.sputniknews.com/20210705/innoprom-il-premier-russo-mishustin-svela-di-saper-parlare-un-po-italiano-12026932.html

INNOPROM, il premier russo Mishustin svela di saper parlare un po' italiano

INNOPROM, il premier russo Mishustin svela di saper parlare un po' italiano

Il primo ministro della Russia Mikhail Mishustin durante la sua visita alla fiera industriale internazionale INNOPROM che si svolge in questi giorni nella... 05.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-05T22:36+0200

2021-07-05T22:36+0200

2021-07-05T22:36+0200

economia

politica

italia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/12025859_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_f7a665cd5e7e6ddaae0293d480d149c9.jpg

Il capo del governo russo ha visitato in particolare il padiglione dell'Italia, che quest'anno partecipa all'evento come ospite d'onore. Mishustin è stato accompagnato alla scoperta del padiglione con un tour guidato in lingua inglese. Il premier ha ascoltato il racconto in inglese, chiedendo precisazioni su alcuni dettagli, rispondendo e facendo domande sempre in lingua. Passando al russo, il premier ha avanzato delle proposte e ha dato compiti ai ministri che lo accompagnavano. In precedenza il premier russo, parlando dei rapporti commerciali tra Mosca e Roma, aveva affermato che la Russia è "assolutamente aperta a continuare la nostra cooperazione".La fiera INNOPROMDal 2010 la fiera INNOPROM si tiene ogni anno a Ekaterinburg ed è la principale piattaforma di industria, commercio ed export in Russia. Nel 2019 l'esposizione ha attirato oltre 43mila visitatori.Nel 2020, quanto l'Italia doveva essere il primo paese UE ospite d'onore della manifestazione, la fiera è stata cancellata per via della pandemia COVID-19 in corso. L'anno scorso circa 20 imprese italiane avevano l’intenzione di partecipare all’evento ed era allo studio la realizzazione di un ricco programma di contorno con iniziative culturali per la promozione del Sistema Italia nella regione degli Urali.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, politica, italia, mondo