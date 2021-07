https://it.sputniknews.com/20210705/incontro-mattarella-macron-sulla-libia-italia-e-francia-unite-12020940.html

Incontro Mattarella-Macron: Italia e Francia unite

Incontro Mattarella-Macron: Italia e Francia unite

All'Eliseo quest'oggi era in programma un vertice tra i due capi di stato. Tra i principali temi dell'agenda giornaliera, la crisi libica. 05.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-05T13:53+0200

2021-07-05T13:53+0200

2021-07-05T14:10+0200

italia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/878/52/8785254_0:130:2378:1468_1920x0_80_0_0_ba39179d122e826ce9c25b4b5e3a7301.jpg

Nonostante le "frizioni" tra Italia e Francia sulla questione libica, i due paesi ora "lavorano in modo stretto e ci sono risultati".Ad affermarlo è il presidente francese Emmanuel Macron nel colloquio con il suo omologo italiano, Sergio Mattarella, tenutosi quest'oggi all'Eliseo.Il capo di stato transalpino ha riconosciuto i meriti dell'Italia, paese verso i lquale si è detto "molto riconoscente" per il contributo alla forza internazionale antiterrorismo "Takuba" nel Sahel.Mattarella: "Italia e Francia svolgono ruolo di pace e di crescita"A sua volta, il presidente della Repubblica italiana ha sottolineato come Roma e Parigi si trovino a "svolgere un ruolo di pace e crescita", in quanto i due paesi sono "circondati da aree di crisi e Francia e Italia sono chiamate a collaborare", così come l'Ue, chiamata a "svolgere un ruolo di pace".Secondo Mattarella, quella tra Italia e Francia è una "partnership essenziale per l'Unione europea e per la comunità internazionale", in quanto formata da due paesi che "condividono un legame comune e unico, che si basa su valori e visioni condivisi". La situazione in LibiaIl Forum del dialogo politico libico sponsorizzato dalle Nazioni Unite all'inizio di febbraio a Ginevra ha eletto un governo esecutivo di transizione della Libia, che guiderà il Paese fino alle elezioni generali previste per il 24 dicembre. Queste elezioni dovrebbero porre fine alle divisioni in questo Paese, afflitto da dieci anni dalla crisi più profonda della sua storia recente.Dopo il rovesciamento e l'assassinio del leader libico Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia ha smesso di esistere come un unico Stato. Negli ultimi anni, c'è stato uno scontro tra il governo di unità nazionale guidato dal premier Fayez al-Sarraj, riunito a Tripoli nell'ovest del Paese, e le autorità dell'est della Libia, sostenute dall'Esercito Nazionale Libico sotto il comando del maresciallo Khalifa Haftar.

https://it.sputniknews.com/20210704/contrammiraglio-turco-la-turchia-in-libia-non-e-una-forza-straniera-12009396.html

FRANCO Mattarella: "Italia e Francia svolgono ruolo di pace e di crescita" bombardando a destra e a manca. 1

aidenzio Sig Presidente Mattarella p.f. chieda a Macron se ne sa qualcosadi quella sera del 27 giugno 1980 il DC-9 Itavia H870 scompare dai radar. A bordo viaggiavano 81 persone bambini inclusi perche' li quella stramaledetta giornata c'erano anche i francesi grazie adenzio 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, mondo