https://it.sputniknews.com/20210705/i-nazisti-cercarono-di-trafugare-le-ossa-di-dante-nel-1944-12008966.html

I nazisti cercarono di trafugare le ossa di Dante nel 1944

I nazisti cercarono di trafugare le ossa di Dante nel 1944

A mettere i bastoni tra le ruote ai tedeschi fu monsignor Giovanni Mesini, studioso di Dante e parroco locale 05.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-05T23:31+0200

2021-07-05T23:31+0200

2021-07-05T23:31+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/12008638_0:430:2109:1616_1920x0_80_0_0_8c795c1d15a37cae2dcbd4a9eed434eb.jpg

Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, nel 1944 i nazisti tentarono di rubare le ossa di Dante Alighieri dalla sua tomba a Ravenna, in Italia.Fortunatamente, con l'aiuto della Resistenza, monsignor GIovanni Mesini riusci a sostituire le ossa del poeta con quelle di un altro uomo la notte del 22 marzo 1944, così che queste non cadessero nelle mani dei tedeschiIn un pubblicato in occasione del 700° anniversario della morte del poeta da Sergio Roncucci, 87 anni, fratello e figlio di due delle persone che presero parte all'operazione di scambio di ossa, si legge che l'intelligence statunitense avvertì la Resistenza dell'ordine dato dal Fuhrer in persona.Hitler, infatti, voleva che le ossa di Dante, una volta trafugate, fossero trasferite in nuovo grande mausoleo sito in Germania ed edificato da Albert Speer, l'architetto del Reich..Il Sommo Poeta Dante Alighieri fu sepolto in un sarcofago situato all'esterno della basilica di San Francesco, nel centro di Ravenna.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo