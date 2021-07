https://it.sputniknews.com/20210705/governance-poll-zaia-primo-tra-i-governatori-decaro-la-medaglia-doro-tra-i-sindaci-12017422.html

Governance Poll: Zaia primo tra i governatori, Decaro la medaglia d’oro tra i sindaci

Governance Poll: Zaia primo tra i governatori, Decaro la medaglia d’oro tra i sindaci

L’indagine di Noto sondaggi per il Sole 24 Ore conferma la leadership del presidente del Veneto e la risalita di Zingaretti. Tra i primi cittadini sale... 05.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-05T11:27+0200

2021-07-05T11:27+0200

2021-07-05T11:27+0200

leoluca orlando

luigi de magistris

virginia raggi

nicola zingaretti

luca zaia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/897/96/8979638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3cbc262b8abc7da59d0ad4f681d49130.jpg

La classifica che premia o boccia sindaci dei capoluoghi italiani e i governatori regionali non ha presentato grandi sorprese almeno per quanto riguarda i vincitori. Spostamenti e cambiamenti, invece, ci sono stati per le altre parti della classifica realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, in particolare a causa della pandemia e della gestione delle vaccinazioni. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto resta leader incontrastato dell’elenco dei migliori governatori e aumenta anche nel 2021 il suo consenso, al 74%, con un +4% sull’anno.Per i sindaci, primo in classifica è il primo cittadino di Bari, che è anche presidente dell’Anci, Antonio Decaro, al 65%, pur perdendo l’1,3%.I migliori e i peggiori nelle RegioniDopo Zaia, che resta primo senza rivali, si piazza il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini (60% e +6%) che scalza dal secondo posto Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia). Quest’ultimo si piazza terzo con il 59% dei consensi (-0,8%) a parimerito con Vincenzo De Luca, scoppiettante governatore della Campania che ottiene il 59% facendo registrare un +13% rispetto all’anno scorso, anche grazie al suo “protagonismo” sui social. Nicola Zingaretti, presidente del Lazio recupera 11 punti ed è 14esimo con il 43% dei consensi. In questo caso a pesare positivamente la buona campagna vaccinale della Regione.Nei primi cinque posti si segnalano due presidenti di centrodestra del NordOvest: Giovanni Toti (Liguria) 56% con un +8% di aumento e Alberto Cirio (Piemonte) 52,5% con un + 3,7%.Ultimo tra i governatori Vito Bardi, centrodestra, governatore della Basilicata con 39%, -1,6%.I sindaci d’ItaliaPrimo tra i sindaci dei capoluoghi, come detto, Decaro (Bari), al 65%. Secondo Luigi Brugnano, sindaco di Venezia, con il 62% e un buon +7,9% su base annua.Terzo Giorgio Gori, primo cittadino di Bergamo che ha ottenuto il 61% con un +5,7% rispetto al 2020. Buona performance di Clemente Mastella (Benevento) che è sesto al 62,9% pur perdendo il 3,4%. Beppe Sala, il sindaco di Milano scende per la prima volta sotto il 50% di consensi ed è all’81esimo posto.All’ultimo posto, 105esimo, il sindaco di Catania Salvo Pogliese, che perde 22,3 punti piazzandosi al 30% di gradimento. Di poco sopra 104esimo Luigi De Magistris, primo cittadino di Napoli, che perdendo il 31,9% si attesta al 35%. Con il 39% di gradimento Leoluca Orlando, terzultimo. Il sindaco di Palermo ha perso in un anno il 7,3%.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

leoluca orlando, luigi de magistris, virginia raggi, nicola zingaretti, luca zaia