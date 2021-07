https://it.sputniknews.com/20210705/governance-poll-2021-zaia-si-riconferma-il-miglior-governatore-decaro-primo-tra-i-sindaci-12023686.html

Governance poll 2021, Zaia si riconferma il miglior governatore, Decaro primo tra i sindaci

Governance poll 2021, Zaia si riconferma il miglior governatore, Decaro primo tra i sindaci

Tra i governatori bene anche Bonaccini (Emilia-Romagna), Fedriga (Friuli) e De Luca (Campania, mentre tra i sindaci si registra il rating positivo di Brugnaro... 05.07.2021, Sputnik Italia

Luca Zaia si riconferma ancora una volta il presidente di Regione con il maggior consenso di tutta Italia.E' quanto emerge dal Governance Poll 2021, il tradizionale studio effettuato dal Sole 24Ore sul trend degli amministratori locali italiani a 16 mesi dall'inizio della pandemia di COVID-19Sul secondo gradino del podio dei governatori più apprezzati del Belpaese ecco Stefano Bonaccini, numero uno dell'Emilia Romagna, mentre il terzo posto vede un ex equo tra Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia e Vincenzo De Luca, presidente della Campania Fuori dal podio, quinto, il governatore della Liguria Giovanni Toti, seguito a ruota dal piemontese Alberto Cirio, sesto.Settimo posto a pari merito per due presidenti neo-eletti,Eugenio Giani della Toscana e Francesco Acquaroli delle Marche, che viaggiano insieme a Nello Musumeci, il governatore della Sicilia. Chiude la top Attilio Fontana della Lombardia, che vede però il suo rating leggermente in rialzo rispetto alla scorsa annataDecaro primo tra i sindaciTra i primi cittadini, prima posizione per il sindaco di Bari, Antonio Decarocittadino di Bari, Antonio Decaro, è primo tra i sindaci.In questa speciale classifica, secondo e terzo posto per il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, mentre è terzo Giorgio Gori, che fa registrare un netto aumento del consenso personale.Risale invece Virginia Raggi, che dopo la pessima performance dello scorso anno, quando era stata penultima, va ad occupare la 94esima piazza in coabitazione con la sua collega di partito e sindaco di Torino, Chiara Appendino.Il Governance pollAnche per l'edizione 2021 del Governance Poll è stato realizzato da Noto sondaggi per Il Sole 24 Ore.Sia per i presidenti di Regione sia per i sindaci, agli intervistati è stata posta la medesima domanda.

