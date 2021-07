https://it.sputniknews.com/20210705/garante-dei-detenuti-su-caso-violenze-a-sm-capua-vetere-video-piu-raccapriccianti-in-mano-ai-pm-12021494.html

Garante dei detenuti su caso violenze a S.M. Capua Vetere: "Video più raccapriccianti in mano ai pm"

Garante dei detenuti su caso violenze a S.M. Capua Vetere: "Video più raccapriccianti in mano ai pm"

Il Garante campano dei detenuti si è espresso sulla vicenda delle violenze nel carcere di S.M. Capua Vetere, per i quali sono indagati 52 tra agenti... 05.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-05T14:54+0200

2021-07-05T14:54+0200

2021-07-05T14:54+0200

carcere

italia

"Le foto e le immagini viste sono solo una parte, quelle più raccapriccianti ce le ha solo la procura" ha dichiarato Samuele Ciambriello, il garante campano dei detenuti sulla vicenda delle violenze al carcere di Caserta.Per la vicenda del carcere di S.M. Capua Vetere il ministero della Giustizia ha sospeso i 52 indagati tra agenti penitenziari e funzionari.Sul caso si è espresso anche il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, commentando le immagini della vicenda osservate da quest'ultima."Le immagini sul carcere di Santa Maria Capua Vetere non avrei mai voluto vederle. Su questa vicenda le indagini della magistratura faranno il proprio corso, però bisogna anche dire che non possiamo criminalizzare un intero corpo della polizia penitenziaria sulla base di alcune persone" ha dichiarato il dicastero del Viminale.Gip del caso afferma che non si è trattato di un episodio isolatoIl gip Sergio Enea, firmatario dell'ordinanza cautelare con la quale il 28 giugno sono stati sospese 52 persone, tra agenti della Polizia Penitenziaria, comandanti e funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria, ha sottolineato che probabilmente non si è trattato di un episodio isolato."Con tutta probabilità, comunque, la violenza nel carcere casertano non fu un mero incidente di percorso, ma una costante nel rapporto tra gli indagati e i detenuti" ha dichiarato il gip.Nella terza parte dell'ordinanza il giudice spiega che i provvedimenti erano necessari in quanto sussistente il pericolo di reiterazione del reato e inquinamento delle prove.La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nel frattempo, ha presentato appello al Riesame contro la decisione del gip di respingere alcune richieste di misure cautelari, come quella inflitta al provveditore regionale alle carceri Antonio Fullone, sospeso dal servizio perché accusato di depistaggio e favoreggiamento, per il quale erano stati chiesti i domiciliari.

