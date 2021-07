https://it.sputniknews.com/20210705/forze-armate-afghane-usano-armi-americane-per-difendere-il-loro-paese---consigliere-sicurezza-12022572.html

Forze armate afghane usano armi americane per difendere il loro paese - Consigliere sicurezza

Il ritiro del contingente delle forze statunitensi dovrebbe essere completato entro il prossimo 11 settembre. 05.07.2021, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti hanno già consegnato agli afgani la maggior parte delle armi che avevano in programma di fornire e le stanno usando per difendere la popolazione e l'integrità territoriale del paese, ha detto a Sputnik il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente afghano, Hamdullah Mohib.La maggior parte delle truppe statunitensi è già partita, con solo un numero limitato di soldati rimasti, "e quelle truppe sono state coinvolte nell'addestramento, nella consulenza e nell'assistenza", ha affermato il consigliere.Allo stesso tempo, il consigliere per la sicurezza nazionale ha osservato che il governo sta lottando per vedere una risposta positiva da parte dei militanti talebani*. Il funzionario ha quindi indicato che le forze governative stanno organizzando la reazione contro le recenti offensive del movimento talebano, che ha preso di sorpresa le forze di sicurezza del paese"I talebani hanno usato il vuoto in cui gli americani e le altre truppe internazionali stavano retrocedendo e hanno lanciato un'offensiva senza preavviso. E questo ha colto di sorpresa molte delle forze di sicurezza afghane. Perché come ho detto, ci aspettavamo la pace, non la guerra", ha detto. Le relazioni intra-afghaneSul rapporto con il movimento talebano, il consigliere nazionale ha puntualizzato che l'intenzione del governo è quella di "vedere i talebani rappresentati", senza che questo vada ad implicare un dominio in tutto l'Afghanistan.Il ritiro degli Stati Uniti Gli Stati Uniti e la NATO hanno iniziato ufficialmente a ritirarsi dal Paese a maggio, più di un anno dopo che gli Stati Uniti e il movimento radicale talebano hanno raggiunto un accordo per il quale ritiro delle forze straniere dall'Afghanistan era una delle condizioni. Ad aprile, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso di ritirare completamente le truppe americane dal paese entro l'11 settembre, nel ventesimo anniversario degli attacchi alle Torri Gemelle.*I "talebani" sono un'organizzazione di stampo terroristico dichiarata fuori legge in Russia e in altri Paesi

