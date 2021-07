Figliuolo: “I vaccini ci sono e a fine settembre raggiungeremo l’immunità di gregge”

https://it.sputniknews.com/20210705/figliuolo-i-vaccini-ci-sono-e-a-fine-settembre-raggiungeremo-limmunita-di-gregge-12015787.html

Per il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario che si occupa della campagna vaccinale in Italia a dire senza possibilità di smentita come sta procedendo la lotta alla pandemia nel Paese sono i numeri: sei italiani su 10 hanno ricevuto almeno una dose, 20 milioni hanno avuto entrambe le dosi, i vaccini ci sono, si può continuare a somministrare una media di 500mila dosi al giorno e l’immunità di gregge si potrà raggiungere alla fine di settembre.In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Figliuolo smentisce anche che ci siano ritardi nelle dosi e che le Regioni siano costrette al rinvio delle somministrazioni: “Le dosi sono sufficienti per procedere spediti nella campagna vaccinale”, afferma.Per il mese di luglio ci saranno nuove forniture di Pfizer, 12,1 milioni, e di Moderna, 2,4 milioni, che serviranno anche per le seconde dosi eterologhe di chi è stato vaccinato con AstraZeneca e ha meno di 60 anni.L’immunità di greggeL’obiettivo del governo e degli esperti di raggiungere l’immunità di gregge al più presto è quindi ancora a portata di mano.Secondo Figliuolo grazie al ritmo di somministrazioni, alla disponibilità di vaccini e all’andamento della pandemia la meta sarà raggiunta tra un paio di mesi.Gli over 60 da vaccinareResta un vulnus, però, in questa campagna vaccinale. Nella fascia di età tra i 60 e i 69 anni su 18,1 milioni di persone, 2,5 milioni non hanno ricevuto né la prima né la seconda dose.E bisogna spingere anche per la fascia tra i 50 e i 59 anni, che ha il 72% delle prime dosi: “È necessario agire a tutto campo per raggiungere chi vuole vaccinarsi e per coinvolgere chi è rimasto ancora dubbioso”.

