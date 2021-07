https://it.sputniknews.com/20210705/facebook-creato-un-test-per-individuare-potenziali-estremisti-12010367.html

Facebook, creato un test per individuare potenziali estremisti

L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Facebook per contrastare l'estremismo e la violenza. 05.07.2021, Sputnik Italia

Il social network creato da Mark Zuckerberg ha avviato una fase sperimentale per un test il cui scopo è quello di identificare potenziali estremisti sulla base dei contenuti pubblicati e delle opinioni degli amici più stretti.Tale iniziativa, che rientra nel programma Redirect Initative, miratoa combattere l'estremismo violento, consiste nell'inviare ad alcuni utenti della piattaforma un messaggio, nel quale viene chiesto se l'utente risulta preoccupato in merito alla possibilità che uno dei propri amici virtuali possa seguire una deriva estremista e / o violenta.Altri utenti vengono contestualmente informati in merito alla possibile esposizione a contenuti di carattere estremista oppure viene loro richiesto in maniera esplicita di segnalare eventuali casi sospetti, reindirizzandoli verso una pagina di supporto nella quale vengono fornite spiegazioni sul meccanismo psicologico insito dietro a simili gruppi di persone.Secondo il dirigente, in questa battaglia non sarebbe impegnata soltanto l'azienda di Zuckerberg, bensì anche altre ONG ed esperti accademici provenienti da diversi paesi.Le critiche contro FacebookNegli ultimi anni la piattaforma blu era finita nell'occhio del ciclone in più occasioni, venendo accusata di non aver adottato misure abbastanza severe per contrastare i contenuti presenti.Uno dei casi più noti è stato quello relativo alla mancata chiusura di un gruppo di persone che esortava i cittadini statunitensi ad armarsi, e a scendere per le strade di Kenosha, nello stato del Wisconsin.

Andrea LA CENSURA E LA DISCRIMINAZIONE GESTITA DA MULTINAZIONALI PRIVATE AMERIKANE: LA 'DEMOCRAZIA' OCCIDENTALE. 1

