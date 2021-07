https://it.sputniknews.com/20210705/ddl-zan-salvini-invita-il-pd-a-trovare-unintesa-basta-litigare-la-liberta-damare-e-sacra-12018610.html

Ddl Zan, Salvini invita il PD a trovare un'intesa: "Basta litigare, la libertà d'amare è sacra"

Ddl Zan, Salvini invita il PD a trovare un'intesa: "Basta litigare, la libertà d'amare è sacra"

Resta accesa la discussione sulle modifiche al testo della legge contro l'omotransfobia, dopo la proposta di Italia viva di tornare al ddl Scalfarotto del... 05.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-05T12:22+0200

2021-07-05T12:22+0200

2021-07-05T12:22+0200

politica italiana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/622/37/6223770_0:0:4219:2373_1920x0_80_0_0_1199b174b39c21ab9439197623cb1605.jpg

Matteo Salvini apre al dialogo con il PD sul Ddl Zan e chiede di trovare un'intesa al più presto sulla legge contro l'omotransfobia."Accogliamo l'invito della Santa Sede, troviamoci entro domani e condividiamo insieme un testo che aumenti le pene per chi discrimina o aggredisce due ragazzi o due ragazze che si amano, la libertà di amare è sacra", scrive il leader leghista in un post di Facebook.Salvini chiede di convergere su un testo che superi i controversi articoli 1 sull'identità di genere, il 4 che contiene la cosiddetta "clausola salvaidee" e il 7 che istituisce le giornate di sensibilizzazione nelle scuole. In questa direzione va il testo recentemente proposto come mediazione da Italia viva, che ripropone il precedente ddl Scalfarotto. Per il capo del Carroccio dovrà essere il PD adesso a decidere se mediare o rifiutare il dialogo che invece è invocato da associazioni e movimenti gay, lesbiche e femministe. In tal caso, osserva , dovrà assumersi "la responsabilità di affossare questa legge."A me non interessa litigare, io lavoro per risolvere i problemi e proteggere gli italiani".Il testo che prevede l’inasprimento delle pene per i crimini e le discriminazioni contro omosessuali, transessuali, donne e disabili, approderà in aula in Senato il 13 luglio.L'iter del Ddl ZanIl testo del Ddl Zan contro l’omotransfobia è stato approvato il 4 novembre del 2020 alla Camera ed è successivamente approdato in commissione Giustizia al Senato dove è in corso un dibattito acceso sui punti ritenuti più critici dagli esponenti di centrodestra, ma anche da parte del centrosinistra, in particolare dal mondo femminista e Italia Viva.Nella discussione era intervenuto con una nota verbale anche il Vaticano che con un gesto diplomatico senza precedenti aveva invocato il rispetto del Concordato da parte delle autorità italiane sulla “libertà garantita alla Chiesa”.

https://it.sputniknews.com/20210704/ddl-zan-cirinna-contro-italia-viva-se-vogliono-accordarsi-con-la-lega-lo-dicano-chiaramente-12005221.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica italiana