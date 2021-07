https://it.sputniknews.com/20210705/ddl-zan-renzi-mai-daccordo-con-salvini-meglio-un-compromesso-che-nessuna-legge-12016640.html

Ddl Zan, Renzi: “Mai d’accordo con Salvini. Meglio un compromesso che nessuna legge”

Ddl Zan, Renzi: “Mai d’accordo con Salvini. Meglio un compromesso che nessuna legge”

Il leader di Italia viva spiega le ragioni delle modifiche chieste per votare il testo al Senato. Per l’ex premier è meglio evitare lo scrutinio segreto per... 05.07.2021, Sputnik Italia

Matteo Renzi smentisce che il suo sia un tentativo di affossare il ddl Zan in accordo con la Lega di Matteo Salvini.Parlando a Repubblica, l’ex premier spiega i motivi delle richieste di Italia viva, il cui obiettivo è un compromesso, pur di fare approvare il ddl che altrimenti rischierebbe di essere bocciato in un voto segreto.Renzi, però, sottolinea che per far approvare la legge servono i voti dei senatori, che attualmente mancano e “non i like degli influencer”.Il testo che prevede l’inasprimento delle pene per i crimini e le discriminazioni contro omosessuali, transessuali, donne e disabili, approderà in aula in Senato il 13 luglio.Il compromesso di IvL’ex premier ribadisce che il suo metodo non è contro il ddl Zan o il Pd, ma ha la meta del compromesso, dell’intesa tra i partiti per raggiungere l’obiettivo.Per questo motivo Italia viva propone di votare la proposta di Scalfarotto che “elimina i punti controversi su identità di genere e scuola. Può essere un punto di caduta”.E su questo punto, Renzi sfida il Pd, che “deve decidere: vuole una bandierina anche a costo di condannare una generazione di ragazze e ragazzi gay a non avere tutele o preferisce una legge? Io non avrei dubbi”.Italia viva, che alla Camera ha votato il ddl senza le modifiche chieste oggi, è “a favore” del testo, ma “se al Senato non ci sono i numeri preferisco fare una buona legge modificando qualcosa”.In ogni caso, conferma Renzi, se al Senato verrà presentato il testo originale Italia viva lo voterà, ma “se non passerà deve essere chiaro chi porta la responsabilità del fallimento”.I punti che Iv vuole modificareI nodi su cui si discute sono gli articoli 1, 4 e 7 del ddl Zan.In particolare Italia viva vuole stralciare le definizioni sull’identità di genere cioè la frase del primo articolo in cui si scrive che “l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso” o non si è “concluso un percorso di transizione”.Il partito di Renzi propone anche di modificare parte dell’articolo 4 perché intravede un rischio per la libertà religiosa. Un altro punto controverso su cui vengono chieste modifiche è quello che riguarda la giornata contro le discriminazioni omofobiche nelle scuole. Iv vuole aggiungere la frase “nel rispetto della piena autonomia scolastica”.Cos’è il ddl ZanIl ddl Zan, approvato alla Camera il 4 novembre 2020, è un aggiornamento della legge Mancino a cui si riallaccia.Nel ddl c’è anche una parte non repressiva che ha principalmente l’obiettivo di diffondere una cultura della tolleranza, con l’istituzione il 17 maggio della "Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia".

Rachele Samo

