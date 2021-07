https://it.sputniknews.com/20210705/crisi-m5s-patuanelli-non-do-indicazione-di-tempi-stiamo-lavorando-per-una-soluzione-12024362.html

Crisi M5S, Patuanelli: "Non do indicazione di tempi, stiamo lavorando per una soluzione"

Dopo alcuni giorni di silenzio, Stefano Patuanelli, scelto da Beppe Grillo come rappresentante dei ministri per il comitato dei sette "pontieri", ha parlato ai... 05.07.2021, Sputnik Italia

"Rischio di correnti come nei partiti tradizionali? Nel Movimento non c'è, non c'è mai stato e non ci sarà mai". E' questa l'unica informazione sensibile che trapela dalle dichiarazioni rilasciate ai giornalisti dal ministro Stefano Patuanelli, a tre giorni dall'ultimo messaggio con cui Beppe Grillo ha annunciato la mediazione. Il garante aveva chiesto al comitato dei sette saggi tempi brevissimi per valutare le modifiche alle regole interne del M5S (Statuto, Carta Valori e Codice Etico). Tuttavia sui tempi resta l'incertezza e soprattutto incombe il silenzio stampa sulle trattative, come ha ricordato il ministro ai giornalistiResta dunque un' incognita la sorte del Movimento, se sarà possibile una ricomposizione o se lo strappo con Giuseppe Conte porterà ad un'inevitabile scissione. Prosegue, intanto l'armistizio fra il garante e l'ex premier, in attesa del responso del comitato dei saggi, atteso per l'inizio della settimana.

Irina Derefko L'unica soluzione, è la distruzione. Avete tradito milioni di elettori tra cui il sottoscritto e, personalmente non ve lo perdonerò mai. Ci sono caduto con tutte le scarpe. Spero che Conte, non faccia la bischerata di provarci. 0

