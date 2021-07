https://it.sputniknews.com/20210705/covid-il-premier-del-lussemburgo-in-condizioni-serie-ma-stabili-12025706.html

COVID, il premier del Lussemburgo in condizioni "serie ma stabili"

COVID, il premier del Lussemburgo in condizioni "serie ma stabili"

Le condizioni del primo ministro lussemburghese Xavier Bettel ricoverato in ospedale con COVID-19 si valutano come "serie ma stabili". Lo ha reso noto il... 05.07.2021, Sputnik Italia

Nella giornata di oggi Bettel, che aveva contratto il coronavirus a fine giugno, è stato ricoverato in ospedale per degli esami medici e sarà ricoverato per una giornata. Le autorità hanno affermato oggi che il premier rimane sotto l'osservazione dei medici nella struttura sanitaria.I medici ritengono che il premier necessiti di rimanere sotto l'osservazione dei medici per 2-4 giorni.Il documento rilasciato dal governo fa notare che nell'assenza del premier il diritto di firma è stato assegnato al ministro delle Finanze Pierre Gramegna. A fine giugno i media locali avevano riferito che il premier del Lussemburgo aveva contratto il coronavirus. Quest’ultimo si è sottoposto all'autoisolamento mentre presentava come sintomo una febbre bassa. All'inizio di maggio Bettel è stato vaccinato con la prima dose del vaccino AstraZeneca.

