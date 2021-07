https://it.sputniknews.com/20210705/covid-gb-johnson-pronto-ad-annunciare-la-fine-delle-restrizioni-per-il-19-luglio-12017801.html

Covid GB, Johnson pronto ad annunciare la fine delle restrizioni per il 19 luglio

Boris Johnson annuncerà quest'oggi che la revoca della maggior parte delle restanti restrizioni Covid-19 in Inghilterra avverrà il ​​19 luglio. 05.07.2021, Sputnik Italia

Secondo il Guardian, il premier britannico Boris Johnson sarebbe pronto a portare avanti la fase finale di rimozione delle restrizioni, nonostante l'aumento dei casi al livello più alto dal gennaio 2022.Lunedì pomeriggio, in una conferenza stampa a Downing Street, Johnson dovrebbe annunciare che, con l'86% degli adulti nel Regno Unito che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino antiCovid, il governo rimuoverà le limitazioni per evitare la diffusione del virus.Le modifiche da annunciare includono la possibilità per adulti completamente vaccinati di viaggiare nei paesi della lista color ambra, cioè quella dei paesi ritenuti non a rischio, l'introduzione dell'uso volontario delle mascherine, tranne che negli ospedali e in altre strutture sanitarie; e l'annullamento dell'obbligo di autoisolamento per gli adulti completamente vaccinati entrati in contatto con una persona infetta.Infine, tra le misure che potrebbero essere approvate c'è quella che prevede la piena riapertura dei locali notturni tra due settimane.Il COVID-19 nel Regno UnitoSono 4,9 milioni i casi di coronavirus registrati nel Regno Unito dall'inizio della pandemia, con il numero dei contagi che ha cominciato nuovamente a crescere con la diffusione della variante indiana.Sono circa 128.000 le vittime del virus dall'inizio della crisi, con un aumento giornaliero di 12 decessi nella giornata di ieri.

