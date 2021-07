https://it.sputniknews.com/20210705/condominio-crollato-a-miami-edificio-demolito-con-unesplosione-controllata---video-12015322.html

Condominio crollato a Miami, edificio demolito con un'esplosione controllata - Video

L'edificio condominiale di Surfside è crollato il 24 giugno, mietendo almeno 24 vittime, con oltre 120 persone ancora disperse. 05.07.2021, Sputnik Italia

Le autorità di Surfside, in Florida, hanno effettuato la demolizione del condominio Champlain Towers South, facendo saltare in aria le parti restanti dell'edificio crollato lo scorso 24 giugno.I video della demolizione, avvenuta intorno alle 22:30, ora locale, ovvero le 03:30 ora italiana di lunedì, sono stati condivisi online. In una conferenza stampa, il sindaco della contea Daniella Levine Cava ha detto ai giornalisti che i soccorritori avrebbero atteso il "via libera" dopo la demolizione controllata e poi sarebbero tornati ad impegnarsi nelle ricerche di eventuali sopravvissuti sepolti sotto le macerie.Prima della demolizione, gli sforzi di ricerca sono stati sospesi per prepararsi all'esplosione controllata.Il crollo a SurfsideIl tragico crollo del condominio a Surfside ha causato almeno 24 vittime, con 121 persone che risultano ancora disperse. Resta da stabilire la causa del disastro, per il quale è stato aperto un fascicolo d'inchiesta.

