Cina, l'app per prenotare taxi DiDi via dagli store: raccolta illecita dei dati

Il regolatore cinese Cyberspace Administration of China (CAC) ha emesso un ordine di cancellare l'applicazione per cellulare DiDi, analogo di Uber nel Paese... 05.07.2021, Sputnik Italia

In precedenza i media avevano riportato, citando fonti, che l'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (SAMR) della Cina ha avviato un'inchiesta antitrust nei confronti del gruppo DiDi che gestisce il servizio di prenotazione dei taxi e si stava preparando per l'IPO (offerta pubblica iniziale). Il regolatore avrebbe dovuto valutare se il meccanismo della prezzatura utilizzato da DiDi fosse abbastanza trasparente. I media inoltre avevano riferito che la compagnia potrebbe valere oltre 70 miliardi di dollari.South China Morning Post rileva che la piattaforma DiDi ha reagito alla decisione delle autorità e ha affermato che apporterà correzioni in base alle richieste degli organi amministrativi. L'app ha sospeso la registrazione dei nuovi utenti. Allo stesso tempo, la società ha osservato che non ci saranno cambiamenti nel funzionamento dell'applicazione per gli utenti esistenti.Didi Chuxing (DiDi) è una delle piattaforme online di servizi di trasporto più importanti al mondo. L'azienda offre una gamma completa di servizi di trasporto disponibili tramite l'app a oltre 550 milioni di utenti in Asia, America Latina, Australia e Russia. Il servizio effettua oltre 10 miliardi di viaggi passeggeri all'anno.

