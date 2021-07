https://it.sputniknews.com/20210705/approvateli-tutti-la-malesia-esorta-leuropa-a-riconoscere-tutti-i-vaccini-anti-covid-12023854.html

Approvateli tutti! La Malesia esorta l'Europa a riconoscere tutti i vaccini anti-COVID

Approvateli tutti! La Malesia esorta l'Europa a riconoscere tutti i vaccini anti-COVID

La Malesia rivendica all'Unione europea il riconoscimento dei certificati di vaccinazione rilasciati dopo l'immunizzazione con tutti i vaccini approvati... 05.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-05T23:02+0200

2021-07-05T23:02+0200

2021-07-05T23:02+0200

politica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/11669932_0:96:1746:1079_1920x0_80_0_0_250e72514bb430666b122e2e6ca8ac72.jpg

In precedenza i media avevano riportato che l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha stabilito che in Europa sarà possibile riconoscere il vaccino anti-COVID AstraZeneca fabbricato dalle aziende che si trovano in un elenco di paesi, anche all'interno dell'Unione Europea. "Sarebbe stata la decisione più giusta dal punto di vista della vaccinazione dei viaggiatori", ha aggiunto Jamaluddin. Il ministro ha chiarito che questo è l'atteggiamento della Malesia verso il problema che potrebbe verificarsi per il provvedimento del regolatore europeo che riconosce solo il vaccino AstraZeneca prodotto in UE, USA, Gran Bretagna e Cina, lasciando non riconosciute le dosi dello stesso marchio fabbricate in Corea del Sud e Thailandia. Khairy Jamaluddin ha fatto notare che il vaccino AstraZeneca viene fornito alla Malesia dagli stabilimenti sudcoreani e thailandesi nell'ambito del programma COVAX e su ordini diretti. "L'Unione Europea non ha nessun motivo per discriminare alcune aziende che producono AstraZeneca rispetto ad altre", ha aggiunto il ministro. "Discuterò questo problema con l'ambasciatore dell'UE in Malesia per ottenere maggiore chiarezza sulla questione di questa decisione", ha concluso. A giungo Jamaluddin aveva accusato le economie avanzate di aver accumulato troppi vaccini a discapito dei paesi meno sviluppati.

https://it.sputniknews.com/20210630/ema-dice-no-alluso-del-vaccino-anti-covid-indiano-di-astrazeneca-11954984.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica, mondo