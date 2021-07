https://it.sputniknews.com/20210704/vaccini-somministrate-oltre-53-mln-di-dosi-speranza-la-sfida-non-e-ancora-vinta-12005949.html

Vaccini, somministrate oltre 53 mln di dosi. Speranza: "La sfida non è ancora vinta"

Vaccini, somministrate oltre 53 mln di dosi. Speranza: "La sfida non è ancora vinta"

Oltre un terzo degli italiani ha terminato il ciclo di immunizzazione e le dosi somministrate hanno superato la soglia di 53 milioni. Per il ministro della... 04.07.2021, Sputnik Italia

La campagna di vaccinazione nazionale prosegue al ritmo di circa 500 mila dosi al giorno, superando quota 53 milioni di somministrazioni di vaccino anti-covid. Ad oggi oltre il 56% della platea ha ricevuto la prima dose, mentre un italiano su tre è immunizzato. Grazie alla somministrazione giornaliera di "oltre 500mila dosi al giorno, siamo arrivati questa mattina oltre le 53 milioni di dosi somministrate e questo ha avuto una conseguenza molto forte" sui numeri delle ospedalizzazioni e delle terapie intensive, crollate in poco tempo da 3.800 a circa 200, ha detto il ministro. "È una situazione notevolmente cambiata in positivo", ha aggiunto.Il ministro resta prudente e ricorda che "non dobbiamo assolutamente considerare vinta questa sfida" e serve ancora la "massima attenzione anche alla luce di una presenza di nuove varianti che non ci fanno stare tranquilli" , perché "la partita è ancora tutta da giocare" e "l'epidemia non è chiusa".La campagna di vaccinazioneIn Italia sono state somministrate complessivamente 53.203.327 di dosi di vaccino contro il Covid-19 su un totale di 58.924.814. Sono state somministrate 33.376.471 prime dosi, pari al 56,32% della platea dei vaccinabili (la popolazione di età maggiore ai 12 anni). Le persone che hanno concluso il ciclo di immunizzazione sono 19.826.856, pari al 36,71 della platea. Secondo il report di Aifa sui vaccini, l'efficacia della campagna di vaccinazione, stimata come il rapporto fra dosi somministrate e ricevute, è pari al 90.3%.

