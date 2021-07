https://it.sputniknews.com/20210704/trader-italiano-detenuto-ad-abu-dhabi-lappello-della-moglie-a-draghi-e-mattarella-12012397.html

Trader italiano detenuto ad Abu Dhabi. L’appello della moglie a Draghi e Mattarella

In carcere da oltre 100 giorni, Andrea Giuseppe Costantino, non conosce neanche le accuse che gli sono mosse. La Farnesina in pressing. 04.07.2021, Sputnik Italia

Stefania Giudice, moglie di Andrea Giuseppe Costantino, ha deciso di rivolgere un appello anche al presidente Sergio Mattarella e al premier Mario Draghi perché suo marito venga liberato, dopo oltre 100 giorni di carcere negli Emirati Arabi Uniti. Carcere, dove è detenuto, senza che gli sia stato contestato un reato preciso e senza un mandato d’arresto."Aiutate me e la mia bimba a riportare a casa Andrea, il suo adorato papà e il mio amato compagno di vita", ha detto Stefania Giudice in un video pubblicato su Facebook.Il casoIl 49enne Costantino, trader nel settore petrolifero, è stato prelevato dal suo albergo lo scorso 21 marzo da otto agenti della Guardia nazionale degli Emirati Arabi Uniti, senza mandato e senza che fosse preventivamente avvisata l'ambasciata italiana del provvedimento ai danni dell'imprenditore.La moglie, Stefania, ha avvertito immediatamente l’unità di crisi della Farnesina dopo l’arresto, ma per un mese non ha avuto notizie del marito. Costantino è stato trasferito da Dubai a un carcere di Abu Dhabi dopo un colloquio di appena 10 minuti in cui non è stato chiarito il motivo dell’arresto. Il gelo tra Roma e gli EmiratiL’arresto di Costantino, però, potrebbe avere risvolti più ampi ed essere collegato alla tensione tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti per l’embargo sulle armi deciso dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio a gennaio.

