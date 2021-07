https://it.sputniknews.com/20210704/the-legend-of-zelda-rara-copia-per-nes-del-1987-allasta-per-oltre--100000-12009513.html

The Legend of Zelda, rara copia per NES del 1987 all'asta per oltre $ 100.000

The Legend of Zelda, rara copia per NES del 1987 all'asta per oltre $ 100.000

Potrebbe trattarsi della seconda cartuccia più 'cara' della storia, dopo quella di Super Mario Bros, battuta per oltre $ 600.000. 04.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-04T23:34+0200

2021-07-04T23:34+0200

2021-07-04T23:34+0200

virale

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/12009662_0:1397:2048:2549_1920x0_80_0_0_8f501b0750f50cb40cdc3b044f7a760b.jpg

Una copia di The Legend of Zelda per Nintendo Entertainment System è diventata protagonista di un'asta davvero incredibile, che potrebbe portare ad una vendita per una cifra superiore ai $ 150.000.Con ancora 5 giorni disponibili per accaparrarsi il lotto, sono attualmente richiesti $ 115.000 per un rilancio, dal momento che l'ultima offerta valida è stata di $110.000.Sono diversi i motivi che rendono il prezzo di questa copia della celebre saga targata Nintendo così speciale.Innanzitutto, si tratta di un'esemplare ancora perfettamente sigillato e conservato con tutti i materiale originale.Inoltre, la copia è una variante NES R, appartenente cioè ad una particolare serie prodotta soltanto per alcuni mesi alla fine del 1987 per essere poi sostituita dalla variante Rev-A dal 1988.In precedenza, una copia del primo, leggendario Super Mario Bros era stata venduta all'asta per l'esorbitante cifra di $ 660.000.

https://it.sputniknews.com/20210405/cartuccia-di-super-mario-venduta-allasta-per-600-mila-dollari-10374287.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

virale, mondo